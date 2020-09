ESCLUSIVA Burgnich: “Conte, svarioni solo in tv. Servono big davanti. Eriksen non è Messi ma…”

Testa al mercato in casa Inter per pianificare al meglio la prossima stagione. Grande attenzione alle richieste di Antonio Conte, confermato dopo il lungo summit di qualche giorno fa a Villa Bellini. Di questo abbiamo parlato con la bandiera nerazzurra Tarcisio Burgnich, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908.it: “Credo che Conte sia tra i primi allenatori in Italia e anche al mondo. Ha qualità per condurre questa squadra, nonostante qualche svarione a livello comunicativo. E’ importante che i calciatori lo seguano, perché molto del destino dell’Inter dipende da loro. La squadra che ha disposizione Conte per me, al momento almeno, non è di livello altissimo. Ha buoni giocatori, ma non che permettano di dominare come si faceva negli anni passati”.

Cosa si aspetta da questo mercato?

“Mi auguro che porti all’Inter giocatori che le possano permettere di competere con la Juventus. Di grandi talenti in giro ce ne sono pochi e alcuni tra questi difficilmente cambieranno squadra. In nerazzurro serve gente con gli attributi, in grado di gestire anche la pressione determinata da un ambiente che vuole vincere. Non è facile”.

Eriksen è un calciatore che può permettere all’Inter di fare un ulteriore salto?

“Penso di sì. Come dicevo, grandissimi giocatori in giro non ce ne sono. Di Messi ce n’è uno. Lui non è in grado di far vincere la squadra da solo, ma è comunque valido e potrà tornare utile alla causa viste le qualità a disposizione”.

Da ex difensore, sacrificherebbe Skriniar per finanziare il mercato in entrata?

“E’ un buon giocatore anche lui, ma ciò che manca all’Inter in questo momento sono grandi calciatori in fase offensiva”.

Prima ha citato anche Messi. Crede ci siano possibilità di vederlo in nerazzurro l’anno prossimo?

“Spero di sì col cuore. Se l’Inter vuole ottenere determinati risultati deve per forza arrivare a calciatori di quel tipo. Sarebbe un sogno”.