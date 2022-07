ESCLUSIVA Dalmat: “Inter, due rinforzi per essere al top. Lukaku si faccia perdonare”

L'ex centrocampista francese dei nerazzurri dice la sua a due settimane dall'inizio ufficiale della stagione

Fabio Alampi

Tra due settimane esatte si alzerà il sipario sull'edizione 2022/23 del campionato di Serie A. Stephane Dalmat, ex centrocampista francese dell'Inter, in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908 ha fatto il punto sui nerazzurri, tra mercato e prospettive stagionali.

Sabato scorso si è disputata l'amichevole tra Lens e Inter, due delle tue vecchie squadre: hai visto la partita? Che impressioni ti hanno fatto le due formazioni?

È vero, sono due squadre speciali per me. Ho visto una buona partita di pre campionato, con un Lens più avanti fisicamente, come è normale che sia in questo periodo. Il Lens ha meritato la vittoria, ma l'Inter comincia pian piano a migliorare, soprattutto in avanti.

In Italia si parla tanto dell'interesse del PSG per Skriniar: cosa si dice in Francia? Pensi che possa arrivare una nuova offerta?

Non ho sentito nulla di particolare su di lui. Il Paris Saint-Germain ha già tanti giocatori in quel ruolo, devono vendere prima di fare un'offerta, ma non penso che in questo momento sia la priorità del PSG. Spero che Skriniar rimanga all'Inter.

L'Inter dovrebbe resistere e trattenere Skriniar a Milano?

Se l'Inter vuoi restare competitiva deve tenere i suoi migliori giocatori: ha già perso Perisic, penso che basterebbe prendere due giocatori di alto livello per essere al top, in Italia e non solo.

A Milano è tornato Lukaku: pensi che potrà fare bene come nella sua precedente parentesi all'Inter?

Non ha fatto una buona stagione con il Chelsea, prima deve farsi perdonare per aver lasciato l'Inter l'anno scorso e ritornare ai suoi livelli. Vedo però che ha una grande voglia e ho fiducia nelle sue capacità: sono sicuro che farà una grandissima stagione, le qualità non se perdono così come se nulla fosse.

Con un Lukaku in più, ma senza Perisic: l'Inter è più forte dell'anno scorso?

Per il momento non direi che è più forte, mancano uno o due giocatori con grande qualità. Peccato non essere riusciti a prendere Dybala, ma si possono ancora trovare altri giocatori di questo livello, anche se sappiamo bene che dipende dalla situazione economica della società.

Pensi che l'Inter, dovesse rimanere così. potrà fare bene sia in campionato che in Champions League?

Spero di sì! Per vincere il scudetto sarà una battaglia, ci sono l'Inter, il Milan, la Juventus, il Napoli, la Roma, la Lazio: è tutto molto aperto, per quello dovrebbero trovare due giocatori davvero forti. Con due innesti sarebbero pronti sia per lo scudetto che per la Champions. L'Inter deve fare paura a tutta l'Europa come tanti anni fa, sarebbe bellissimo se succedesse ancora! Forza Inter!