Equipe – PSG, vincoli più stretti: il motivo. Skriniar, affare non ancora morto ma…

Nessun rilancio da parte del club francese per il difensore slovacco dell'Inter: grande distanza tra offerta e richiesta

Fabio Alampi

Il Paris Saint-Germain ha messo da parte il file riguardante Milan Skriniar, seppur senza archiviarlo definitivamente: è quanto sostiene L'Equipe, che spiega i motivi per cui il club parigino non ha alzato la sua proposta per il difensore dell'Inter. La distanza tra la richiesta dei nerazzurri (70 milioni di euro) e la prima proposta dei francesi (poco più di 50 milioni) è molto ampia, e all'orizzonte non sono previsti rilanci. Questo perchè anche Nasser al-Khelaïfi, dopo anni di spese smisurate, ha deciso di ridurre gli sfarzi sotto la Torre Eiffel, senza dimenticare i vincoli incombenti del Fair Play Finanziario.

Il Fair Play Finanziario incombe

Quest'estate, con l'inizio dell'esercizio 2022/2023, inizia un nuovo ciclo triennale di studi e verifiche contabili dove i club non dovranno registrare più di 60 milioni di euro di perdite in tale periodo. A questo si aggiunge l'introduzione di una norma relativa agli stipendi dei giocatori e ai relativi costi di trasferimento che, sommati alle commissioni degli agenti, non potranno superare il 70% delle entrate delle società. Per questi motivi anche il Paris Saint-Germain dovrà contenere le spese, oltre a cercare di piazzare esuberi come Kurzawa, Herrera, Draxler, Wijnaldum, Icardi, Kehrer e Rafinha, e giocatori "sacrificabili" come Diallo, Kalimuendo, Dina Ebimbe, Paredes e Gueye.

Budget quasi esaurito

Senza dimenticare che il PSG aveva stanziato per il mercato estivo un budget di 80 milioni di euro. Una somma già quasi esaurita con il riscatto di Nuno Mendes dallo Sporting Lisbona per quasi 35 milioni di euro, con la prima rata dei 41 milioni di euro pagati al Porto per Vitinha e con il recente acquisto di Nordi Mukiele per poco più di 10 milioni di euro. Per questo motivo la pista Skriniar, considerate le richieste dell'Inter, è stata accantonata, nonostante il centrale slovacco venga considerato una priorità. Una trattativa interrotta, ma non ancora definitivamente chiusa.