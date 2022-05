ESCLUSIVA Festa: “Inzaghi, stagione super. Inter, un solo rimpianto. Barella e Perisic…”

L'ex difensore nerazzurro ha parlato così ai microfoni di Fcinter1908: "Con il Cagliari sarà una gara difficile"

L'Inter di Simone Inzaghi, dopo aver conquistato la Coppa Italia, riprende il proprio cammino in campionato, con l'obiettivo di mantenere accesa le ultime speranze di scudetto: ad attendere Handanovic e compagni ci sarà il Cagliari, invischiato nella lotta per non retrocedere e disperatamente bisognoso di punti. Fcinter1908 ne ha parlato con Gianluca Festa, ex difensore e bandiera rossoblu con un importante passato anche con la maglia nerazzurra.

Mercoledì l'Inter ha vinto la Coppa Italia, secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa. Che risposte ha avuto Inzaghi dalla squadra?

Direi che è andata alla grande: è stata una partita bellissima, secondo traguardo importante di questa stagione. La squadra è cresciuta molto dall'inizio, è forte, l'allenatore sta facendo un gran bel lavoro, dopo la vittoria della Coppa Italia è ancora in corsa per il campionato, quindi devo dire che la stagione è ampiamente positiva.

Un successo che arriva a pochi giorni dalla sfida contro il Cagliari: saranno più le fatiche psico-fisiche o l'entusiasmo per la vittoria?

Sicuramente una squadra come l'Inter non ha grandi problemi a giocare più competizioni nella settimana: ha comunque dei giocatori importanti che possono entrare dalla panchina, quindi problemi da questo punto di vista non ce ne sono. L'entusiasmo per aver vinto la Coppa e per essere ancora in corsa per il campionato farà sentire meno le fatiche della partita di mercoledì.

Due trofei, gli ottavi di Champions League e ancora in corsa per lo scudetto, eppure non sono mancate le critiche per Inzaghi: come giudica il suo operato al suo primo anno di Inter?

Le critiche fanno parte del gioco quando arrivi in una grande squadra, è normale che ci sia qualcuno non contento quando arriva qualche risultato negativo. Devo dire, però, che la stagione di Inzaghi è super positiva: ha vinto due trofei importanti, è ancora in corsa per il campionato, è andato avanti in Champions, il suo primo anno è stato fantastico, e potrebbe diventare ancora più bello se dovesse vincere lo scudetto.

Cosa è mancato all'Inter per poter essere padrona del proprio destino in campionato?

Purtroppo il periodo in cui non è riuscita a fare punti è durato un po' troppo, e lì altre squadre ne hanno approfittato. Certi momenti di difficoltà possono capitare, però c'è da dire che 7 punti in 7 partite sono davvero pochi per una squadra come l'Inter. Il campionato è stato comunque equilibrato, e così è riuscita a restare a galla: è ancora nelle condizioni di giocarsela in queste ultime due partite.

Il Cagliari si gioca la salvezza, l'Inter proverà a mantenere accesa la fiammella della speranza in chiave scudetto: che partita sarà?

Essendo di Cagliari ed ex di entrambe le squadre per me è difficile. È una partita di importanza estrema, il Cagliari si gioca la salvezza e l'Inter il campionato: sarà difficile per tutte e due le squadre. I rossoblu potranno fare affidamento sul pubblico che li sosterrà dal primo all'ultimo minuto, giocheranno con la forza della disperazione, sperando che questo possa bastare. I nerazzurri cercheranno di vincere la partita per continuare a credere nello scudetto. Da una parte c'è la sopravvivenza, dall'altra la vittoria finale: vedremo quale sarà la motivazione più forte. Poi i valori li conosciamo: se l'Inter gioca da Inter per il Cagliari sarà difficile. Dovranno augurarsi che non sia al 100% e che possa sentire le fatiche di Coppa. Sarà una partita da grandi emozioni.

A proposito di ex: tra i nerazzurri c'è quel Nicolò Barella che lei conosce molto bene...

Per Nicolò la situazione è abbastanza particolare: non vorrebbe essere la "causa" della retrocessione del Cagliari, ma è un grande professionista e sicuramente metterà da parte le emozioni e farà il suo dovere per la sua squadra, come giusto che sia. Non sarà una situazione facile per lui, ma dubbi sul suo impegno non ce ne sono assolutamente: darà il massimo per l'Inter.

Chi sta trascinando l'Inter in questo finale di stagione è Perisic, il cui contratto scade a giugno.

Bisogna tenerlo assolutamente: è un giocatore che, quando è in giornata, fa la differenza. Ha passo, grande tecnica, è importantissimo per l'Inter. Penso che gli rinnoveranno il contratto: se fai andare via uno così, poi devi trovare un altro altrettanto bravo, e non è facile.

Chi potrà essere l'elemento decisivo in queste ultime due partite per l'Inter? E per il Cagliari?

Per il Cagliari dico Joao Pedro: è il vero trascinatore del Cagliari. L'Inter ha talmente tanti calciatori bravi che diventa difficile scegliere: chiunque può essere determinante.