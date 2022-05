Inter, le mosse per tenere Lautaro. Ricavi molto più alti grazie ai risultati sul campo

L'attaccante argentino rimane l'elemento più prezioso della rosa nerazzurra, e diversi club potrebbero farsi avanti

Fabio Alampi

Lautaro Martinez si sta confermando una volta di più come uno degli elementi più preziosi dell'Inter: l'attaccante argentino ha già segnato 23 reti in questa stagione, record da quando veste la maglia nerazzurra, e anche questa estate il suo nome è destinato a circolare parecchio negli ambienti di mercato. La dirigenza interista potrebbe essere costretta anche quest'anno a cedere qualche big, ma spera di non doversi privare del "Toro". Un aiuto, secondo Tuttosport, potrebbe arrivare anche dai risultati ottenuti sul campo in questa stagione:

"L'argentino rimane la pietra più preziosa dell'Inter. [...] Rinunciare a questo Lautaro è davvero complicato. Fatica a farlo Simone Inzaghi, che nelle ultime sei gare lo ha sempre schierato da titolare, ruotando Dzeko e Correa; farà senza dubbio fatica anche il club. Perché, come ribadiamo da tempo, la prossima estate i dirigenti nerazzurri dovranno chiudere il mercato con un saldo attivo intorno ai 60 milioni, tagliando il monte ingaggi di circa il 15%. Inevitabile, dunque, che si prospetti una cessione importante per permettere di poter operare sul mercato in entrata. Lautaro è il giocatore che potrebbe ritrovarsi con maggiori offerte, anche perché il prossimo sarà un mercato che ruoterà molto intorno agli attaccanti, con Haaland che ha aperto le danze. L'Inter sa bene che non potrà scegliere chi cedere, l'esperienza dell'estate 2021 lo insegna: il mercato lo fanno le offerte che si ricevono. Bastoni, Barella, Skriniar e Lautaro sono i quattro gioielli, quelli che hanno valutazione superiori ai 50-60 milioni. Anzi, per Lautaro si vola anche sopra i 70".

"I risultati della squadra stanno aiutando molto il club. La Coppa Italia ha permesso all'Inter di incamerare oltre 10 milioni fra premi, incassi e bonus dagli sponsor. Almeno altri 3 milioni arriveranno dalla partecipazione alla Supercoppa italiana e poi c'è ancora il discorso scudetto. Arrivare secondi porterà nelle casse della società 15 milioni circa, ma con lo scudetto sarebbero addirittura 18. Con questi milioni, superiori a quelli che vengono solitamente preventivati a inizio stagione, i benefici per il bilancio del club saranno notevoli. E potrebbero permettere ai dirigenti di raggiungere l'obiettivo economico fissato da Zhang con maggiore facilità, cedendo, chissà, non un big come Lautaro Martinez che per età (ad agosto compirà 25 anni) e prospettive tecniche, è destinato a migliorare ancora di più le proprie performance. Ripartire dal "Toro" sarebbe un bell'assist per Inzaghi e per questo la dirigenza proverà a raggiungere i traguardi economici con uscite diverse. Non semplice, ma un tentativo per proteggere il diamante Lautaro verrà fatto".