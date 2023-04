ESCLUSIVA Impastato: “Suning gioca d’azzardo. Inzaghi via? Mi è giunta una voce su Klopp”

L'Inter mi è piaciuta come atteggiamento e compattezza, al netto dell'errore sul gol di Cuadrado. Purtroppo è una costante subire gol ai primi tiri in porta subìti, mentre a noi non bastano 30 conclusioni. Partita molto tattica, l'Inter ha cercato di fare la gara. Come da previsione, si deciderà tutto a San Siro.

Sì, soprattutto dal punto di vista della compattezza. La squadra comunque c'è. Anche nelle partite che ha perso, ha proposto gioco. Incredibile però non fare mai gol. Una cosa difficile da spiegare razionalmente. Come fa la palla a non entrare mai? E' qualcosa che va al di là degli aspetti tecnico-tattici. E' anche un momento che va così. Certo che non vediamo più il gioco dell'anno scorso, in questa stagione va così. Nonostante tutto, però, secondo me il quarto posto è alla portata, e possiamo dire la nostra in Champions.

L'intervento di Lukaku su Gatti era da giallo/arancione e ha dato in là all'arbitro per essere più severo in occasione del secondo giallo. L'esultanza comunque è stata composta e non assolutamente provocatoria. Massa ha avuto qualche esitazione anche a darci il rigore, una cosa assurda. Ha avuto quei due secondi in cui mi sono chiesto se davvero non stesse fischiando. Poi, per quanto riguarda quello che è successo dopo, lì sbagliano tutti. Juventus-Inter, anche a causa dell'apporto dei social, è una rivalità che va ormai oltre il campo. Se dovesse dirti quello che mi dicono su Twitter quando provo a fare un ragionamento... Handanovic comunque non doveva cadere nel trappolone di Cuadrado, ma ci sono dei pregressi: Cuadrado è quello che ha mandato in Champions la Juventus con quel rigore dato da Calvarese 2 anni fa, ci ha fatto spesso gol, senza contare i balletti e le simulazioni. Non bello, ma non bisogna cadere in queste provocazioni. Anche Lukaku sarà una grande perdita per il ritorno.