ESCLUSIVA Moriero: “Inter la migliore, con la Roma ha dominato. Thuram e Lukaku…”

- Si discute sul divario tra Inter e Roma per quanto visto in campo: c’è davvero tutta la differenza emersa nonostante l’1-0?

"Come ho detto prima l’Inter in questo momento è superiore a tutti per qualità di gioco , ma ripeto nella Roma mancano molto calciatori infortunati e quindi è in difficoltà per questo".

Ti aspettavi un Thuram così decisivo?

"Mi aspettavo un’Inter cosi, non mi aspettavo un Thuram così decisivo nel primo anno. Il merito è di Inzaghi e del gruppo che lo mettono in condizione di potersi esprimere a questi livelli. Questa squadra è sicuramente favorita per lo scudetto".

