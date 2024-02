"Non lo so se è la più bella di sempre, ci sono state molte squadre in epoche diverse che hanno fatto divertire, però questa Inter è molto bella da vedere per come si esprime in campo e come diventa padrona del gioco".

Quanto è cresciuto Inzaghi in questi tre anni e in che posto lo collochi tra gli allenatori italiani?

"Inzaghi è cresciuto tantissimo. Ha fatto crescere l’Inter con il suo modo di interpretare le partite tatticamente, ma ha anche il pregio di aver creato un gruppo molto unito e con la stessa mentalità".

Domenica a Lecce potrebbe essere l'occasione per un turnover più accentuato o giusto cambiare il minimo possibile per le insidie della partita?

"A Lecce secondo me non sarà una partita semplice. è una squadra che gioca a ritmi alti e sa interpretare la gara. Con partite così ravvicinate e così importanti credo che Inzaghi cambierà pochissimo almeno inizio gara per poi fare rifiatare quei calciatori che stanno giocando tanto".

Credi che Arnautovic possa essersi sbloccato definitivamente con il gol all'Atletico?

"Per un’attaccante fare gol è importante, perché ti dà sicurezza nei propri mezzi".

Come hai visto la sfida col Cholo? L'hai per caso sentito? Ti soddisfa il risultato in vista del ritorno?

"Faccio i complimenti al mio amico Cholo. Ho visto una squadra che gioca a calcio e cerca di costruire dal basso e coprire il campo in maniera ordinata, arrivando a creare duelli uno contro uno a tutto campo. Non sono riuscito a sentirlo dopo la gara, ma conoscendolo starà già pensando a come mettere in difficoltà l’Inter nella prossima gara. In queste competizioni non puoi mai stare tranquillo del risultato perché sono partite difficili dove non si può sbagliare l’approccio alla gara e dove non puoi rilassarti".

