ESCLUSIVA Pistocchi: “Credo Marotta abbia già accordo con Dybala. Ho detto ad Ausilio…”

Un giugno impressionante ha rimesso l'Inter davanti a tutti, in attesa della fine del mercato. Da Onana a Mkhitaryan, da Asllani a Bellanova e Lukaku: Marotta e Ausilio hanno mantenuto la promessa di affidare a Inzaghi una squadra quasi completa già per l'inizio del ritiro di Appiano Gentile. Senza contare che per Paulo Dybala la partita è ancora tutta da giocare, e c'è da giurare che l'ad nerazzurro voglia fare di tutto per non perderla. Tra incognite e certezze, FCInter1908.it ha fatto il punto sui nerazzurri con il noto giornalista Maurizio Pistocchi.

Mi sembra che fin qui quello dell'Inter sia stato un ottimo mercato. Coerente con le necessità economiche del club. Quello di Lukaku è un colpo importantissimo, visto che l'anno scorso era stato ceduto al Chelsea per 115 milioni di euro. Può dare molto. Mkhitaryan rappresenta un'alternativa importante a Calhanoglu: credo che l'Inter giocherà con il solito modulo, ma magari con la mezzala sinistra più alta, un po' quello che ha fatto a Roma Mourinho nell'ultima stagione, con Mkhitaryan alle spalle di Abraham e Zaniolo. L'armeno ha grandi qualità. Poi c'è Asllani, un giovane interessante che mi piace molto: ha qualità tecniche, intelligenza, a centrocampo si muove bene. E' un investimento: forse al momento non è così pronto per sostituire Brozovic, ma lo diventerà, perché ha tutte le qualità. Se è serio, come mi sembra, imparerà presto le cose che ancora non sa: come avere un certo tipo di posizione, come gestire la palla. Bellanova è un giocatore che ho seguito molto nell'ultima stagione e mi ha fatto un'ottima impressione: molto veloce, ha tempi di inserimento corretti, una buona tecnica e anche fisicamente ha doti importanti. Direi, dunque, che finora l'Inter ha fatto operazioni intelligenti, che consentono a Inzaghi di avere una squadra più forte di quella dell'ultima stagione. Anche se, a mio modo di vedere, anche quest'anno l'Inter aveva una squadra molto forte e la domanda da farsi è perché non sia riuscita a vincere un campionato che era praticamente in mano. Non è ancora stata data una spiegazione rispetto a quei famosi 7 punti in 8 partite.