ESCLUSIVA Sindaco Rozzano: “Stadio? Area perfetta, pronti per inizio nel 2024. Ma credo che l’Inter…”

Il tema stadio, in casa Inter, è tornato prepotentemente d'attualità. Perché quello che sembrava uno scenario ai limiti dell'improbabile sta pian piano assumendo i contorni di un'ipotesi più che concreta. Lo stadio nerazzurro potrebbe davvero sorgere fuori dai confini della città di Milano. Alla luce degli ultimi sviluppi sul fronte Milan e delle parole dell'amministratore delegato corporate del club Alessandro Antonello, da Viale della Liberazione si sono mossi per individuare un'area in grado di ospitare la futura casa interista, via da San Siro.

Area già individuata, stando alle ultime indiscrezioni: nel territorio del Comune di Rozzano, infatti, sorge un terreno di proprietà della famiglia Cabassi, con cui l'Inter avrebbe già trovato un accordo, che presenterebbe tutte le caratteristiche necessarie per accogliere l'impianto del futuro. Per entrare più nel dettaglio della vicenda, FCInter1908.it ha intervistato Giovanni Ferretti De Luca, Sindaco di Rozzano. Ecco le sue parole.

Buonasera Sindaco. Negli ultimi giorni, l'Inter ha lasciato intendere che potrebbe costruire il nuovo stadio fuori Milano e si è parlato concretamente di Rozzano. Quanto c'è di vero?

Purtroppo, al momento le devo rispondere che sono solo voci. Non ho informazioni diverse e, da quello che mi è dato sapere, nemmeno la proprietà dell'area sembra aver ricevuto richieste specifiche ufficiali. Per cui, a oggi, sono notizie che sono rimbalzate, ma che risultano prive di fondamenta.

Quindi non ha avuto contatti con la società?

No, no. Purtroppo, e sottolineo purtroppo, no.

Si aspetta una chiamata prima o poi?

E' previsto, eventualmente, che l'Inter si rivolga prima ai proprietari dell'area, i quali poi verrebbero da noi per confermare l'offerta. A quel punto, si aprirebbe un confronto. Ribadisco che sono positivamente predisposto, ma questo contatto, diretto e indiretto, non è ancora avvenuto.

Qual è, dunque, la vostra posizione? Sareste pronti a ospitare il futuro stadio sul territorio cittadino?

Assolutamente sì, e le dirò di più: se si dovesse scegliere Rozzano, noi avremmo anche da un punto di vista burocratico dei vantaggi importanti rispetto ad altri comuni, visto che siamo in fase di adozione del pgt e in quell'area soddisferebbero le caratteristiche necessarie alla costruzione.

Si è parlato tanto dell'area Cabassi. Sarebbe idonea per ospitare anche le costruzioni commerciali inizialmente previste dai due club?

L'area di cui parliamo, di proprietà della famiglia Cabassi, è già continua a un'area uffici con presenza di un centro commerciale importante come il Carrefour di Assago. Senza contare che c'è l'ingresso dell'autostrada Milano-Genova, lo svincolo della tangenziale ovest, la strada statale 35 e il capolinea della metropolitana, che è a 5 minuti a piedi.

Ecco, la domanda successiva si riferiva proprio al tema trasporti. Ci pare di capire che anche da quel punto di vista l'area Cabassi sarebbe una scelta ideale...

Assolutamente sì. Guardi, non credo che in giro ci sia un'area così caratterizzata. La scelta, comunque, resta dell'Inter. E, mi lasci dire, io credo che alla fine questa si tratti più di una manovra per mettere pressione al Sindaco di Milano, che secondo me resta la prima scelta.