Da Fabbian a Satriano: Inter, rendimento e prospettive dei giovani in prestito

Oltre ai tanti nomi segnati sull'agenda del mercato, la dirigenza dell'Inter sta facendo il punto sui tanti giovani girati in prestito durante l'estate: alcuni stanno facendo decisamente bene, altri hanno bisogno di più tempo, e qualcuno potrebbe tornare utile in futuro, per rientrare in pianta stabile a Milano o per essere utilizzati come pedine di scambio. La Gazzetta dello Sport analizza rendimento e prospettive dei tanti giovani talenti nerazzurri.