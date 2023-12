Se l’avesse fatto Messi? Inter, il capolavoro di Barella oscurato da certa narrazione

Questo perdendo di vista la bellezza di certe giocate. Una in particolare: "Si è perso e non è stato abbastanza celebrato un gesto tecnico che non è un’esagerazione - parere personale - definire sublime. Il gol di Barella", che Vocalelli definisce come "qualcosa che senza esagerazione appartiene ai grandi del calcio. Lo avesse fatto Messi, giustamente, saremmo andati a recuperarlo attraverso i circuiti internazionali".

Quello del folletto nerazzurro è stato un vero capolavoro: "Concentrato straordinario di tecnica e freddezza, due doti fondamentali. Perché è complicatissimo fare uno stop orientato con un pallone che arriva in orizzontale, è ancora più complicato saltare due avversari nello spazio di un metro dentro l’area di rigore - che è un terreno in cui tutto si pensa e si decide in una frazione di secondo - ed è pazzesco avere la lucidità di metterlo quasi dolcemente sul primo palo. Roba da far spellare le mani. Però, come detto, ne abbiamo parlato pochissimo. Forse perché, di mezzo, stavolta non c’erano arbitro e Var".

