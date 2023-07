FCIN1908 / Inter, stretta finale per Bisseck: arrivati in sede gli agenti

Il club nerazzurro è al lavoro per limare gli ultimi dettagli della trattativa che porterà il difensore tedesco a Milano

Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Thuram e di Frattesi e aver, di fatto, chiuso anche per l'arrivo di Di Gennario, l'Inter è pronta a definire un'altra operazione: quella riguardante Yann Bisseck , difensore classe 2000 proveniente dall'Aarhus.

Come documentato da Fcinter1908, proprio in questi minuti gli agenti del possente centrale tedesco (arrivato a Milano già ieri) sono arrivati nella sede del club nerazzurro per discutere gli ultimi dettagli della trattativa con la dirigenza interista.