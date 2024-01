Una volta sistemata l’uscita di Sensi, per la quale è questione ormai di ore, non dovrebbero esserci sussulti in casa Inter fino al termine del mercato invernale. A tenere banco oggi è il fascicolo di Valentin Carboni , sul quale già giorni fa era piombato il West Ham. Le voci sul suo conto sono tornate a circolare, complice la visita in sede del suo entourage, raccontata dalle immagini raccolte da Fcinter1908.it .

Carboni è tra i pezzi pregiati e in bella mostra nella vetrina nerazzurra. Il suo percorso di crescita al Monza è sotto gli occhi di tutti ed è inevitabile che più club ci abbiano fatto un pensierino. Ultima la Fiorentina, respinta - come le altre - in maniera ferma. Da viale della Liberazione, infatti, il punto di vista è piuttosto netto: l’argentino è considerato tra i migliori a livello mondiale della sua generazione e pertanto viene classificato ad oggi come incedibile. Tra sei mesi si deciderà se riportarlo subito alla base o lasciarlo un altro anno in prestito. Ma l’Inter se lo tiene stretto ed è pronta a resistere perché crede fermamente nelle sue qualità