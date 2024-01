FCIN1908 / Inter, in sede c’è l’agente di Valentin Carboni

L'agente di Valentin Carboni nella sede dell'Inter: fin qui ha realizzato 2 gol e 2 assist con la maglia del Monza in stagione

L'agente di Valentin Carboni nella sede dell'Inter. Poco prima delle 15, Alessandro Moggi, procuratore del giocatore, si è presentato in Viale della Liberazione a Milano ed è entrato in sede.

Attualmente, il gioiello classe 2005 dell'Inter è in prestito al Monza e ha fin qui totalizzato 2 gol e 2 assist in campionato. Seguiranno aggiornamenti sui motivi della visita in sede.