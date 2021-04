FCIN1908 / D’Ambrosio, la verità sull’opzione Inter: tempi e affondo Milan…

L’incontro di qualche giorno fa tra Vincenzo Pisacane e il Milan aveva destato più di qualche sospetto. Quale futuro per D'Ambrosio?

Redazione1908

L’incontro di qualche giorno fa tra Vincenzo Pisacane e il Milan aveva destato più di qualche sospetto. In molti avevano iniziato a lavorare per associazione ma in realtà dopo qualche ora sono arrivate anche le conferme. I rossoneri hanno chiesto informazioni su Danilo D’Ambrosio, calciatore in scadenza di contratto con l'Inter a giugngo 2021.

La proposta è stata quella di un biennale ma Pisacane non ha potuto dare una risposta precisa al Milan e non ha potuto farlo perché al momento è l’Inter che può dettare le condizioni riguardo alla faccenda. Perché? Perché qualche mese fa, secondo quanto appurato da Fcinter1908, i nerazzurri hanno strappato un diritto di opzione sul rinnovo di Danilo D’Ambrosio, che potranno unilateralmente far valere entro la fine del mese di maggio.

In sostanza sarà l’Inter a decidere se rinnovare o meno e stando a quanto dicono da viale della Liberazione, non c’è alcun dubbio in merito: presto i nerazzurri faranno valere il diritto di opzione.

Se quella di Pisacane può essere vista come una mossa per indurre l’Inter ad accelerare i tempi, quella del Milan potrebbe essere una vera e propria manovra di disturbo. Una risposta in rima ai dialoghi che l’Inter qualche mese fa aveva avuto con gli agenti di Calhanoglu, anch’egli in scadenza di contratto e con qualche problema ancora da risolvere per giungere alla firma. Insomma, tra Inter e Milan sta nascendo qualche schermaglia di mercato, manovre di disturbo da una parte e dall’altra, che aumentano ancora di più la rivalità tra i due club della stessa città.