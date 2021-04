Milan, offerto un biennale a D’Ambrosio: Inter pronta a cautelarsi col ‘jolly’

Derby di mercato per il difensore nerazzurro Danilo D'Ambrosio, in scadenza a fine stagione: offerta del Milan e il 'jolly' dell'Inter

Il Milan guarda in casa Inter per rinforzare la rosa di Stefano Pioli . Con l'addio di Diogo Dalot , che a fine stagione non sarà riscattato e tornerà al Manchester United , il club rossonero va alla ricerca di un laterale duttile, in grado di giocare sia a destra che a sinistra.

Il nome caldo è quello di Danilo D'Ambrosio, in scadenza a fine stagione con l'Inter. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, il Milan ha già presentato un'offerta all'entourage del difensore con un contratto biennale. Il club di viale della Liberazione, però, non ha alcuna intenzione di liberarsi di D'Ambrosio ed è intenzionata a esercitare l'opzione per il rinnovo per un'altra stagione. Un jolly che la società nerazzurra è pronta a utilizzare per non lasciarsi scappare il numero 33.