FCIN1908 / Inter, nessun allarme FPF: il club sa tutto da mesi. La notizia del Times…

Il Times ha rilanciato in queste ore una notizia relativa a nuove imminenti sanzioni destinate a "colpire" 20 top club, tra i quali anche l' Inter. Secondo il quotidiano britannico "Juventus, Roma e Inter fanno parte di una lista di società sotto osservazione da parte di Nyon per violazioni relative alla stagione 2020/21. Gli altri club coinvolti sono Paris Saint-Germain, Marsiglia, Barcellona e Arsenal". Nulla di nuovo secondo quanto raccolto da FCINTER1908, che ha approfondito il tema relativo alle presunte nuove sanzioni in arrivo. Il nuovo Settlement Agreement riguarderà tutti i top club, quindi 25 club. Tra i club italiani presenti Juventus, Roma, Milan e Inter.

FCINTER1908 ha sondato il contenuto e il tenore delle nuove indicazioni. I club dovranno allinearsi ad un regime finanziario della Uefa, che prevede soluzioni più blande e che dovrà doverosamente tenere conto degli effetti della pandemia sul calcio. L'importanza della sostenibilità è una priorità ma dopo il blocco sul nascere della Superlega la Uefa non può permettersi di mettere in ginocchio i club, che tanto hanno patito in termini di perdite economiche nel corso della recente e gravissima emergenza sanitaria. Sempre secondo quanto raccolto da FCINTER1908 non c'è quindi nessun tipo di allarme o preoccupazione in casa Inter per il nuovo regime in arrivo. Quella del Times è una notizia già precedentemente comunicata, che nel suo rilancio ha ritrovato semplicemente nuova enfasi. L'Inter è da tempo una delle società che ha aderito alla sostenibilità finanziaria come obiettivo economico e opera con uno speciale occhio di riguardo quando si tratta di mercato.