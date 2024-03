Ulteriori dettagli impreziosiscono il discorso legato al nuovo sponsor di maglia. L’Inter attingerà dal mercato dell’infotainement, con la relativa branca di Betsson pronta a prendere il posto di Paramount+ sul petto dei calciatori nerazzurri, come annunciato da Fcinter1908.it giorni fa.

Stando a quanto raccolto oggi, sulla maglia nerazzurra nello specifico comparirà la scritta ‘BETSSON.SPORT’, che riguarda proprio la piattaforma che la compagnia di betting aprirà per la creazione di contenuti di informazione e intrattenimento. Come già riportato, testimonial per l’Italia sarà Francesco Totti. L’accordo con il nuovo main sponsor nerazzurro dovrebbe portare nelle casse del club circa 30 milioni di euro.