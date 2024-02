Le probabili scelte di Simone Inzaghi per la gara di campionato in programma domani sera al Meazza

L'Inter è tornata in campo questo pomeriggio sotto la pioggia di Appiano Gentile. Allenamento importante per i nerazzurri, già proiettati verso un nuovo impegno di campionato. Domani al Meazza arriva l'Atalanta e diverse saranno le novità di formazione rispetto all'undici sceso in campo domenica a Lecce. La prima notizia riguarda Sommer, che - secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it - è tornato ad allenarsi in gruppo ed è recuperato.