FCIN1908 – Inter, Pavard totalmente recuperato. Cuadrado e gli olandesi…

E' terminato il penultimo allenamento dell'Inter in vista del match con la Lazio di domenica sera. Simone Inzaghi ha tenuto in campo i suoi ad Appiano Gentile per mettere benzina nelle gambe verso una gara della quale conosce benissimo le insidie. Per questo è importante una indicazione su tutte che arriva dal quartier generale nerazzurro: anche oggi Benjamin Pavard, come raccolto da Fcinter1908.it, si è allenato con i compagni e ha svolto l'intera seduta in gruppo.