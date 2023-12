Di Marzio: “Colpo a destra, l’Inter lo farà e già si muove. Due strade”

In studio a Sky Sport, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato anche dell'Inter in chiave mercato

C'è un'esigenza nata dall'infortunio di Cuadrado che sta stringendo i denti per aiutare Inzaghi prima di un'operazione necessaria . Starà fuori qualche mese dopo l'intervento e a destra ci sarebbe solo Dumfries o Darmian adattato.

Si creerebbe così un’esigenza dietro e quindi la possibilità concreta è che si intervenga a costi limitati con un prestito o anticipare un eventuale colpo che si pensava di fare a 0 a giugno. Non ci sono tante opportunità sul mercato, ma un giocatore va preso e l’Inter si sta già muovendo”. Dunque o un giocatore in prestito o un calciatore in scadenza a giugno: al momento sono queste due le opzioni per i nerazzurri.