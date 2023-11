FCIN1908 / Bastoni, settimana prossima altri esami. No problem Calhanoglu e Arnautovic

La pausa per le Nazionali non ha portato notizie particolarmente allegre in casa Inter. I nerazzurri perdono Alessandro Bastoni per una lesione al polpaccio destro. Come raccolto da FCINTER1908, è ancora prematuro fissare una data di rientro in campo per il difensore nerazzurro che ha lasciato il ritiro della Nazionale per ritornare ad Appiano Gentile. Bastoni sta facendo terapia e settimana prossima si sottoporrà a nuovi accertamenti, che daranno un'idea più precisa delle tempistiche del suo recupero.