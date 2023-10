FCIN1908 / A Roma parlano tutti, l’Inter pensa al campo: né conferenza né tv per Inzaghi

C'è tutta una parte di ambiente calcistico che preme affinché Inter-Roma si trasformi in Inter-Lukaku . Sul versante romano hanno parlato in tanti. José Mourinho a più riprese, nel suo solito modo scaltro di preparare il terreno e di punzecchiare il suo avversario. E poi Thiago Pinto, i giocatori, i giornalisti vicini all'ambiente giallorosso. Finti interrogativi moralisti su quella che sarà l'accoglienza riservata a Romelu Lukaku a San Siro. Come se quella di Big Rom fosse la prima volta nel calcio mondiale in cui un ex giocatore viene fischiato.

La risposta dell'Inter e di Simone Inzaghi

Come raccolto da FCINTER1908, Simone Inzaghi non parlerà domani. Né in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti, né con un passaggio sulla tv ufficiale dell'Inter. La scelta è voluta. In tanti, troppi hanno parlato in questa settimana ma nessuno dell'Inter. I nerazzurri non parleranno, i nerazzurri vogliono giocare. E si aspettano di giocare Inter-Roma, non Inter-Lukaku. Ogni tifoso, come anticipato dalla Curva Nord, avrà la possibilità di scegliere se dimostrare il proprio dissenso nei confronti del calciatore nr.90 della Roma. Dissenso civile, che non dovrà tracimare in comportamenti fuori dalle righe, inappropriati o offensivi. L'accoglienza sarà quella riservata a chi - più di una volta - ha deciso di rimangiarsi la parola dopo le promesse fatte al suo popolo. Ma nessuna eccezionalità pervade il caso di Lukaku. Non è stato il primo e - purtroppo per i tifosi di tutte le squadre del mondo - non sarà neanche l'ultimo.