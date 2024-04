L'Inter non delude e regala ai suoi tifosi una Pasquetta con tre punti molto importanti. Il "bottino pieno" del quale parla Darmian prima del fischio d'inizio e Farris nel dopo gara è un segnale piuttosto chiaro. I nerazzurri di Inzaghi non vogliono abbassare l'attenzione e l'unico modo per farlo è quello di puntare a vincere sempre. La partita di ieri, mai a rischio nella gestione, ne è una testimonianza perfetta. Soprattutto nei cambi calibrati da Inzaghi e nella gestione della stanchezza fisiologica ravvisata in alcuni giocatori.

La ripresa

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, la ripresa dei lavori ad Appiano Gentile è fissata per giovedì mattina. Oggi giornata di riposo, da domani qualche giocatore - nel caso lo volesse e spesso succede - potrebbe comunque presentarsi al centro sportivo per massaggi o altro. Per quanto concerne il recupero degli infortunati la data di rientro in gruppo per de Vrij e Arnautovic non è ancora certa. Solitamente non coincide mai con la ripresa degli allenamenti ma il ritorno è vicino perché entrambi i giocatori puntano alla sfida contro l'Udinese. Un altro passaggio fondamentale per non deludere la filosofia del "bottino pieno".