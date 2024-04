L'analisi

"L'Inter ha fatto 5 minuti a duemila all'ora, non seguivo la palla da quanto viaggiava veloce, si scambiavano e gridavano per coprire ogni spazio, sempre a due tocchi, con qualità altissima. Poi totale gestione, anche del rischio. Fino alla fine, quando hanno deciso di ucciderla e l'hanno fatto. Hanno sofferto ma solo per finta, non cascateci", ha sottolineato il bordocampista Dazn, Giovanni Barsotti. Nota di merito per il numero 23 dell'Inter: "Barella uno dei top centrocampisti mondiali, non smetterò mai di dirlo. Accademia stasera".