FCIN1908 Scouting – Inter, ecco De Milato: regista del futuro che si ispira a Pirlo

La rubrica sui migliori giovani del panorama internazionale curata da Fcinter1908: oggi presentiamo Filippo De Milato

Fabio Alampi

In un calcio dove sempre più giovani riescono a imporsi e a far innamorare i propri tifosi, con le più grandi società pronte a sfidarsi a suon di milioni per accapararsi i migliori, Fcinter1908 vi propone ogni settimana un talento diverso, con un occhio di riguardo per i giovani di casa nerazzurra.

Folta chioma svolazzante, fisico slanciato, "presenza" in mezzo al campo: basta poco per accorgersi di Filippo De Milato. Regista e capitano dell'Inter Under 18 di Cristian Chivu che comanda il campionato di categoria, "Pippo" è uno dei gioielli più luminosi dell'intero settore giovanile nerazzurro, e sono già in molti gli addetti ai lavori pronti a scommettere su di lui.

L'Inter, questione di cuore

Filippo nasce il 9 giugno 2003 a Legnano in una famiglia di sportivi: il papà giocava a basket, la mamma a pallavolo. Lui, invece, fin dai primi passi mostra una grande passione per il calcio. Cresciuto calcisticamente nella Roncalli, storica società del suo paese, approda da piccolissimo all'Inter (squadra della quale è tifoso), compiendo tutta la trafila dai Pulcini fino all'Under 18. Durante la sua militanza nel settore giovanile nerazzurro De Milato si ritaglia un ruolo da protagonista in tutte le categorie, indossando spesso e volentieri la fascia da capitano e facendosi apprezzare sia per le sue qualità con il pallone tra i piedi che per la sua serietà e la sua professionalità dentro e fuori dal campo.

Nel 2018 si laurea campione d'Italia Under 15 giocando da titolare la finalissima contro la Juventus vinta con un clamoroso 5-0; l'anno successivo, da capitano dell'Under 16, raggiunge ancora una volta la finale del campionato di categoria, ma deve arrendersi all'Empoli. Nel 2019, con l'approdo in Under 17, conosce Chivu, che lo rende un perno della sua formazione e lo conferma anche in Under 18, affidandogli le chiavi del centrocampo. Il prossimo step, su questo non ci sono dubbi, sarà l'esordio in Primavera. Chissà, magari già in questa stagione.

Sognando Pirlo

Centrocampista centrale, mancino educato e fisico ben strutturato, De Milato è il classico play davanti alla difesa, bravo a dettare i ritmi della manovra e ad intercettare le trame di gioco avversarie. Elegante nelle movenze, preciso nei passaggi, si ispira a un vero e proprio maestro del suo ruolo come Andrea Pirlo, il suo grande idolo. Molto ambizioso e con le idee molto chiare, umile e sempre pronto a sacrificarsi per i compagni, Filippo è uno degli insostituibili della formazione di Chivu, che a lui non rinuncia mai. Deve ancora crescere fisicamente e migliorare dal punto di vista della cattiveria agonistica, ma le premesse sono ottime: l'Inter lo aspetta.