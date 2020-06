FCIN1908 / Vagiannidis all’Inter: ecco cosa sta studiando il club in attesa di Conte

La conferma di qualche giorno fa da parte di Piero Ausilio in merito all’interesse concreto per Georgios Vagiannidis, terzino del Panathinaikos che di fatto è un nuovo giocatore dell’Inter, non è passata inosservata. Il ds nerazzurro ha infatti subito fatto intuire come l’acquisto rappresenti un’operazione in prospettiva per la prima squadra.

Antonio Conte potrebbe quindi valutarlo, ma difficilmente Vagiannidis giocherà e verrà subito impiegato con la maglia nerazzurra. Ecco lo scenario più probabile secondo quanto raccolto da Fcinter1908 da fonti molto vicine all’operazione.

L’ipotesi è quella del classico anno in prestito per farsi le ossa. Non è poi da escludere che il giocatore possa rientrare in alcune della tante operazioni alle quali l’Inter sta lavorando in questa finestra di calciomercato che si preannuncia calda (con il Brescia per Tonali o con il Verona per Kumbulla, per esempio).

(FCIN1908)