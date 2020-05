Ausilio conferma l’arrivo imminente di Vagiannidis: “E poi Conte…”

Ai microfoni di Sky Sport Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha confermato la trattativa per il giovane esterno greco Georgios Vagiannidis, classe 2001 in scadenza di contratto con il Panathinaikos: “Vagiannidis? Ci stiamo lavorando, noi siamo sempre molto attenti ai giovani migliori. È un’opportunità, ci stiamo lavorando, siamo in trattativa con il ragazzo e la sua famiglia, abbiamo informato il Panathinaikos di questo. Se lo prenderemo, visto che è ancora molto giovane, lo metteremo a disposizione di Conte per qualche allenamento, poi l’allenatore valuterà insieme a noi quello che poi sarà il percorso migliore per il ragazzo“.