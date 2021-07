FCIN1908 / Vanheusden, l’Inter conta di chiudere in 48 ore. Non solo Spezia, c’è…

Zinho Vanheusden non è stato convocato per il ritiro dell'Inter che scatta ufficialmente nella giornata di domani

Zinho Vanheusden non è stato convocato per il ritiro dell'Inter che scatta ufficialmente nella giornata di domani (oggi solo visite e tamponi). La non convocazione è al momento solo temporanea e dettata da motivi di mercato.