Inter, nuova avventura per Vanheusden: prestito in una squadra di Serie A

Il giovane difensore belga saluterà nuovamente i nerazzurri per mettersi in mostra altrove

Fa parte del gruppo di coloro che stamattina saranno ad Appiano Gentile, Zinho Vanheusden presto potrebbe salutare nuovamente l'Inter. TuttoSport spiega cosa c'è nel futuro del giovane difensore belga: "Andrà in prestito in Serie A, per essere "misurato" nel nostro campionato. Il difensore belga Zinho Vanheusden , classe '99 è stato riacquistato dall'Inter dallo Standard Liegi per 16 milioni (accordi presi nel 2019). Lo Spezia da sempre storico alleato dei nerazzurri sembrerebbe concretamente interessato".