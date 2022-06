FCIN1908 / Zanotti, finale da dimenticare ma l’Inter ci punta: i piani per il futuro

Il terzino classe 2003 ha perso la parte conclusiva della stagione, ma i nerazzurri non hanno alcun dubbio sulle sue qualità

Fabio Alampi

Che fine ha fatto Mattia Zanotti? È questa la domanda più ricorrente tra gli appassionati del settore giovanile (e non solo) dell'Inter. Il promettente terzino nerazzurro, classe 2003, stava rapidamente bruciando le tappe: aggregato al ritiro della Prima Squadra in estate, punto fermo della Primavera di Chivu e della Nazionale Under 19, premiato a ottobre con il primo contratto da professionista valido fino al 30 giugno 2025 e a dicembre con l'esordio tra i grandi, quando subentrò a Perisic nei minuti finali del match contro il Cagliari. Un percorso di crescita che sembrava inarrestabile, e che si è invece bruscamente interrotto sul più bello.

Finale da dimenticare

La svolta (negativa) della stagione è arrivata a marzo: Zanotti viene convocato dalla Nazionale Under 19 per le ultime 3 gare di qualificazione all'Europeo di categoria, disputa le prime 2 ma contrae il Covid ed è così costretto a saltare quella conclusiva. Al ritorno in Italia ci mette più tempo del previsto a negativizzarsi e, una volta ristabilito, gli viene imposto di restare ancora a riposo per alcune settimane dopo la visita di idoneità supplementare richiesta dal Coni. Una sorta di calvario che gli impedisce di allenarsi con la squadra proprio nel momento cruciale della stagione. Tornato definitivamente in gruppo, il gap di condizione accumulato con il resto dei compagni spinge Chivu ad escluderlo a malincuore dalla fase finale del campionato, culminata con il trionfo nerazzurro. A ciò si aggiunge la conseguente e inevitabile mancata convocazione per l'Europeo Under 19.

I piani per il futuro

L'ultima presenza di Zanotti risale al 26 marzo, quando con la maglia dell'Italia affrontò la Finlandia; l'ultima in nerazzurro una settimana prima, nel pareggio esterno per 1-1 contro la Roma. Nonostante non sia riuscito a dimostrare il suo valore per praticamente metà stagione, l'Inter ha piena fiducia nelle sue qualità, e lo ritiene uno dei talenti più luminosi del settore giovanile. Arrivato a Milano nel 2017, prelevato dal Brescia, in poco più di 4 anni è arrivato al debutto a San Siro, sintomo di capacità fuori dal comune: ormai pienamente recuperato, in estate cercherà con tutta calma la sua prossima destinazione, per quella che sarà la sua prima, vera esperienza tra i grandi. Le offerte non mancano, soprattutto in Serie B: Zanotti è pronto per riprendersi con gli interessi ciò che gli è stato tolto negli utlimi mesi.