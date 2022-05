PRIMAVERA, INTER CAMPIONE D’ITALIA! CASADEI E ILIEV IN GOL, RIMONTA DA SCUDETTO!

I nerazzurri battono 1-2 la Roma al termine dei tempi supplementari e conquistano il decimo titolo della loro storia!

Le due squadre si schierano sul terreno di gioco: Roma in classica divisa giallorossa, Inter in maglia nerazzurra.

Subito palla in profondità per Jurgens, Ndiaye fa buona guardia e si da fare fallo.

Calcio di punizione per la Roma, Tripi colpisce debolmente di testa: nessun problema per Rovida.

Occasione Inter: scatto bruciante sulla destra di Silvestro, palla arretrata per l'accorrente Peschetola che con la punta del piede sinistro prova a beffare Mastrantonio. Tentativo deviato, corner per i nerazzurri.

Altro bello spunto di Jurgens, palla filtrante per Peschetola, Feratovic lo stende al limite dell'area: punizione da posizione interessante per l'Inter.

Due cambi per la Roma: dentro Tahirovic e Keramitsis per Cherubini e Feratovic.

Sostituzione per la Roma: entra Padula per Satriano.

Altro cambio per la Roma: entra Pagano per Volpato.

Ultimo cambio per la Roma: entra Oliveras per Rocchetti, colpito da crampi.

Owusu si mette in proprio, evita tre avversari e tira in porta: Mastrantonio blocca in due tempi.

Si rivede in avanti la Roma: Padula entra in area e calcia di destro, Rovida non si fa sorprendere.

Inter a un passo dal vantaggio! Combinazione V. Carboni-Owusu, palla filtrante per Iliev che calcia ma il palo gli dice di no!

INTER IN VANTAGGIOOOOOOO!! GIOCATA PAZZESCA DI ILIEEEEEV!! Il numero 10 nerazzurro riceve da Zuberek, si infila in area di rigore, con una finta di corpo manda al bar un difensore avversario e fulmina Mastrantonio!

Ultimo cambio per la Roma: entra Cassano per Tripi.

Cambio per l'Inter: entra Nunziatini per uno stremato Silvestro.

L'Inter è campione d'Italia Primavera! I nerazzurri di Chivu battono 2-1 in rimonta la Roma al termine dei tempi supplementari e conquistano il decimo titolo della loro storia, il sesto negli ultimi 20 anni! Grandissima impresa di Sangalli e compagni, che soffrono, vanno sotto, ma non si danno per vinti e recuperano ancora una volta il risultato. Diciassettesimo risultato utile consecutivo per la formazione interista: premiato il coraggio di Chivu, il coraggio e la sfrontatezza dei 2004 Iliev e dei 2005 Owusu e Valentin Carboni, che cambiano il match con il loro ingresso. Il trionfo dei senatori Sangalli e Moretti e della consacrazione definitiva di Casadei, che chiudono il loro percorso nel settore giovanile. BRAVI!

Tutto pronto al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la finalissima del campionato Primavera: Roma e Inter, prima e seconda classificata al termine della regular season, si giocano il titolo di campioni d'Italia. I giallorossi si presentano all'appuntamento dopo aver battuto 2-0 in semifinale la Juventus, i nerazzurri dopo l'incredibile 3-3 in rimonta contro il Cagliari. Formazione tipo per Alberto De Rossi, che conferma il 3-4-2-1 con Volpato e Cherubini alle spalle di Satriano. Due novità per Chivu, che cambia due terzi dell'attacco: confermato Peschetola, con lui Jurgens e Abiuso. Calcio di inizio alle ore 20:30.