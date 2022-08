Felicevich: “Sanchez animale da gara, almeno altri due anni ad alto livello”

"Sanchez è un animale competitivo che vuole continuare ad alto livello, lottando per i titoli e giocando per vincere e dimostrare di essere ancora in forma. Ci saranno un paio di anni ancora ad alto livello per Alexis".

"No, spero di no. Non lo vedo come uno step necessario. Lui e Vidal non hanno nulla da chiudere. Hanno fatto carriere meravigliose, la fine della carriera nel club amato non è un passo obbligatorio né necessario. Si ritireranno dove saranno più felici di andare, decideranno loro dove chiudere le loro carriere".