Sanchez, ci siamo: Marsiglia ad un passo, ecco le cifre. Risparmio Inter in doppia cifra

Alexis Sanchez si avvicina a grandi passi al Marsiglia. Il cileno non rientra più nei piani dell'Inter e il suo futuro sembra poter essere in Ligue 1. Lo assicura la Gazzetta dello Sport.

"Secondo i bene informati, tra Sanchez e il Marsiglia esisterebbe già un’intesa di massima su ingaggio e durata del contratto: il cileno andrebbe in Francia per due anni, per guadagnare poco più di 3 milioni a stagione, meno della metà di quanto percepisce oggi all’Inter. I soldi, garantiscono in Cile, sarebbero infatti l’ultimo dei problemi per l’attaccante, che considera prioritaria la garanzia di un posto da titolare in un club che disputi la Champions. Una volta ottenute le dovute garanzie d’impiego, l’accordo è stato raggiunto rapidamente.