"Una persona coinvolta ha affermato che Oaktree era preoccupato dal fatto di consentire a Suning di aumentare ulteriormente il debito con una terza parte e che questo ridurrebbe le possibilità di una vendita diminuendo qualsiasi potenziale ricavo. Una persona vicina a Oaktree ha detto che l’azienda “è stata di grande supporto e non ha reso le cose difficili a [Suning], ma c’era sempre l’aspettativa che ci sarebbe stata una vendita del club”. Suning sta lavorando da circa due anni con i consulenti di Raine e Goldman Sachs per trovare un acquirente per l'Inter".

"Persone vicine a Oaktree hanno affermato che l’azienda non sta ostacolando il processo di rifinanziamento, aggiungendo che il prestito potrebbe essere rimborsato entro la scadenza della prossima settimana. Oaktree non ha alcuna intenzione di prendere il controllo del club, secondo persone a conoscenza della questione. Oaktree, Pimco, Suning, Inter e Goldman non hanno voluto commentare".

(Financial Times)

