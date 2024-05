Sempre più riferimento in campo e fuori. Federico Dimarco, come noto, ha realizzato il sogno che aveva da bambino e non ha alcuna intenzione di fermarsi qui. Ha riavvolto il nastro dell'incredibile stagione che sta per terminare ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le sue parole: "Sono felice che questa squadra, grazie al lavoro del mister, abbia raggiunto questo traguardo e vinto lo scudetto nell'anno in cui nessuno se lo aspettava. Thuram? E' stato decisivo in tante partite. Io ci credevo già da prima, ha dimostrato di valere tanto.