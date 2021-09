Sky – Inter senza Vidal e Correa con la Fiorentina. L’argentino non recupera per Firenze

Il tecnico dell'Inter non convoca i due giocatori infortunati, il loro recupero slitta e domani non saranno della sfida

Dopo la vittoria per 6-1 contro il Bologna, l'Inter sarà di nuovo in campo domani sera contro la Fiorentina. Non arrivano buone notizie dall'infermeria per Simone Inzaghi. Il tecnico dei nerazzurri, infatti, dovrà molto probabilmente fare a meno sia di Correa che di Vidal per la sfida di domani contro la viola.