AM-Inter, de Vrij e Dumfries i favoriti. Griezmann parte dalla panchina

Atteso il tutto esaurito al Civitas Metropolitano con 3.500 tifosi dell'Inter in arrivo a Madrid per assistere alla partita di ritorno degli ottavi di Champions League. Tra gli spettatori di Atletico-Inter ci saranno anche gli sponsor e i tifosi vip nerazzurri che sono partiti con un volo diverso da quello della squadra di Inzaghi ma organizzato dal club. Tra di loro abbiamo visto De Luigi, Vieri, Galante e Bernardo Mattarella, nipote del presidente della Repubblica. Con loro ci sono anche i ragazzi degli Autogol, come ha documentato l'inviato di FCINTER1908.IT a Madrid.