Inter-Bologna, le formazioni UFFICIALI: out de Vrij, gioca Acerbi. Dzeko-Lautaro in attacco

Turnover ridotto al minimo. C'è da tornare subito alla vittoria, per non perdere ulteriore terreno da una vetta già distante 11 punti e per reagire al meglio dopo una sconfitta, quella contro la Juventus, che fa ancora maledettamente male. L'Inter affronta a San Siro il Bologna dell'ex nerazzurro Thiago Motta con il dovere di riprendere la marcia in campionato. Per questo, Simone Inzaghi cambia pochissimo rispetto alla partita dell'Allianz Stadium. Acerbi gioca al centro della difesa a tre al posto di de Vrij, mentre Dzeko-Lautaro è la coppia d'attacco confermata. Ecco le formazioni ufficiali: