Dopo Sassuolo, l'Inter è attesa da un'altra trasferta contro una squadra in lotta per non retrocedere. I nerazzurri venerdì affronteranno il Frosinone di Eusebio Di Francesco e, Simone Inzaghi, sembra orientato a dare spazio ancora a chi in questa stagione ha avuto poco minutaggio. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Lautaro Martinez sarà probabilmente ancora titolare e lo stesso vale per Stefan De Vrij al centro della difesa visto che Francesco Acerbi sarà ancora indisponibile.