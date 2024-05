Milan Skriniar è solo uno dei tanti giocatori, in ordine temporale, ad aver lasciato l'Inter per indossare una nuova maglia, sfoggiando dei nuovi colori. Partito alla ricerca del successo lontano da Milano, seguendo quello che è in fondo il dna di quasi tutti i calciatori. Sono in pochi a scegliere un club e a voler rimanere, ad accettare di attraversare le tempeste, ad essere ancora lì quando esce l'arcobaleno dopo il temporale. Intendiamoci, è scritto nel dna dei calciatori ma anche in quello dei club sportivi, che per necessità economiche devono fare scelte a volte dolorose. Vendere per rimanere competitivi. Sfruttare una plusvalenza per colmare le lacune della rosa. Fare mercati creativi e sostenibili per non far rimpiangere i giocatori che se ne vanno.