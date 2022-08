Gds – Akanji-Dortmund, guerra di nervi. E l’Inter aspetta, con una speranza

E' ormai chiaro a tutti come sia Manuel Akanji l'obiettivo numero uno dell'Inter per completare il reparto difensivo. Il calciatore svizzero è in scadenza nel 2023 col Dortmund, con cui è pure ai ferri corti. Spiega infatti La Gazzetta dello Sport: "Il difensore svizzero ha deciso, mesi fa, di non rinnovare il contratto (scadenza 2023) con i gialloneri, che quindi hanno ancora solo questa finestra di mercato e quella invernale per intascare qualcosa dalla sua cessione. Il club tedesco si è mosso, andando a prendere Schlotterbeck e Süle per rinforzare la difesa che comprende anche Hummels. Con i tre nazionali tedeschi in rosa la società ha mandato un chiaro messaggio ad Akanji: o trova una squadra che accontenti le sue richieste e quelle del Dortmund, oppure farà panchina.