Cosa rischia Acerbi?

Quale potrebbe essere quindi la pena per il calciatore dell'Inter? Lo specifica la Gazzetta dello Sport: "Nonostante il Codice di Giustizia sportiva sulle sanzioni abbia maglie molto larghe che lasciano solitamente ampio margine a Procura e giudici, sul razzismo la norma è particolarmente chiara. Si legge all’articolo 28 comma 2: "Il calciatore che commette una violazione per comportamento discriminatorio è punito con la squalifica per almeno 10 giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato". Almeno dieci giornate. Per ribadire che su questo tema occorre massima serietà e severità.