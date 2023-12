GdS – Inter, sicura di investire a destra? Ora è chiaro che lo sforzo serve altrove

Gestire con un'invenzione tra le risorse a disposizione l'assenza di Cuadrado potrebbe permettere alla dirigenza nerazzurra di investire forse altrove: "Proprio in attacco che l’Inter avrebbe bisogno di puntellarsi. Con il nuovo anno, gli impegni si faranno ancora più pressanti". E allora quali nomi potrebbero fare al caso dei nerazzurri? Da tempo si parla di Taremi, che si svincolerà a giugno e potrebbe rappresentare perciò un’ottima occasione. Ma se proprio non fosse possibile, si potrebbe anche pensare di anticipare a gennaio uno sforzo in più, magari per un giovane, che servirà comunque a fine stagione.

Perché l’anagrafe di Arnautovic e Sanchez suggerisce comunque un intervento a breve scadenza, in estate. Certo, l’obiezione potrebbe essere facile. Ma come, serve un attaccante a una squadra che in campionato, in quindici partite, ha segnato la bellezza di 37 gol, poco meno di 3 a partita? Obiezione accolta solo parzialmente. Perché anche nel calcio, in campo e fuori, premiano sempre le mosse che anticipano le esigenze. In sintesi, guardano già al futuro".

