Sky – Inter, Giroud pista viva. Darmian può arrivare subito. Vidal? C’è anche la Juve

E’ un’Inter attivissima quella impegnata in varie trattative in vista dell’apertura del mercato di gennaio. Secondo ultimissime indiscrezioni riportate dall’esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, infatti, i nerazzurri starebbero lavorando su più piste per più ruoli. Se si continua a trattare per Vidal, che ha ricevuto anche una telefonata dalla Juventus, gli altri nomi caldi sono quelli di Giroud e Darmian che, contrariamente alle ultime notizie, potrebbe arrivare in nerazzurro anche subito.

(Fonte: @DiMarzio)