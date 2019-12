Inter-Vidal, ore frenetiche. E arriva la notizia di una telefonata che ha del clamoroso

In queste ore Fernando Felicevich, agente di Arturo Vidal, è al lavoro per avvicinare Inter e Barcellona e provare a chiudere l’accordo che porterebbe il centrocampista cileno a Milano da Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il procuratore avrebbe ricevuto anche una telefonata esplorativa dalla Juventus, ex squadra di Vidal:

“Prima di lasciare Barcellona per le vacanze, Arturo ha detto che del futuro si sarebbe occupato il suo agente, Felicevich. Il procuratore sta già tessendo la tela per il ritorno in Italia del suo assistito: ha incontrato i dirigenti dell’Inter e pare abbia ricevuto pure una telefonata… esplorativa da parte della Juventus. L’interesse nerazzurro sembra più concreto e l’idea di tornare a lavorare con Conte stuzzica non poco Vidal“.

(Fonte: Corriere dello Sport)