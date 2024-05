L'Inter campione d'Italia dilaga a Frosinone, ritrova la vittoria e si mette alle spalle la sconfitta indolore contro il Sassuolo. Indolore in termini di classifica, avendo già archiviato la questione tricolore, ma che aveva lasciato il segno nello spogliatoio nerazzurro per le tante - e ingiustificate - polemiche legate al ko contro gli emiliani, alle accuse di "accordi" tra dirigenti amici e di aver condizionato la corsa salvezza. Una bella risposta anche a chi ipotizzava un calo di stimoli dopo la conquista della seconda stella, come chiesto espressamente da Inzaghi nel pre partita.