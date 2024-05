Il Frosinone è in corsa per la salvezza: ha due punti di vantaggio sull'Udinese terz'ultima e tre sul Sassuolo penultimo. La formazione di Di Francesco è in serie positiva da sei gare (cinque pareggi e una vittoria) e in casa ha ottenuto sette successi, quattro pari e sei ko. Altro dato positivo è quello degli incontri senza gol subiti: sono tre di fila (Torino, Salernitana ed Empoli). Il Frosinone ha perso tutti e cinque i precedenti disputati nella loro storia contro l'Inter. L'Inter, già campioni d'Italia grazie all'affermazione del 22 aprile contro il Milan (cinque gare prima della fine del torneo), hanno perso solo due incontri in Serie A, entrambi contro il Sassuolo. In trasferta quest'anno gli uomini di Inzaghi hanno ottenuto 14 successi (-1 dal record nerazzurro) e hanno ottenuto 9 clean sheet (anche in questo caso -1 dal record societario). All'andata Lautaro e compagni hanno vinto per 2-0 grazie alle reti di Dimarco (quasi da metà campo) e di Calhanoglu su rigore.