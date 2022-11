Ravezzani: “Lukaku? Mi risulta una cosa che staff non può dire. Pone dubbi su futuro all’Inter”

"Lo staff medico dell'Inter non può dirlo, ma quello di Lukaku non è un problema di facile risoluzione. L'Inter in realtà non ha sottovalutato il problema, ma quando lo staff si è accorto della cicatrice sul muscolo ha capito che ci voleva del tempo per permetterle di riassorbirsi. Mi risulta che il riassorbimento non sia stato rapido come sembrava. La cosa che preoccupa è che loro hanno provato a farlo giocare e lui si è di nuovo fermato. Questo fa desumere che la situazione sia molto più complicata di quello che era dato supporre. Questo impatta anche sul futuro di Lukaku all'Inter, visto che il club dovrà fare delle considerazioni se confermarlo o meno".